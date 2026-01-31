Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Jordi Cruijff komt in actie en wil oude bekende naar Ajax halen'

Arthur
Jordi Cruijff bij Ajax
Jordi Cruijff bij Ajax Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff krijgt bij Ajax waarschijnlijk gezelschap van een vertrouwde collega, meldt Voetbal International. Zijn vaste rechterhand Joel Lara wordt genoemd voor een positie binnen de technische organisatie in Amsterdam.

Cruijff (51) en Lara (45) werken al ruim tien jaar samen. Waar Cruijff ook naartoe ging, nam hij Lara vaak mee. Zo werkten ze nauw samen bij Maccabi Tel Aviv, Chongqing Liangjiang, Shenzhen FC in China, Ecuador en Barcelona.

Bij Ajax wil Cruijff Lara eveneens betrekken, met een rol in de scouting in gedachten. Lara voert al werkzaamheden voor de club uit, maar zijn functie is nog niet officieel vastgesteld en hierover wordt nog overlegd.

