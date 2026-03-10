Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

Jordi Cruijff was speler van FC Barcelona toen vader Johan in 1996 ontslagen werd door de Catalaanse club. "Aan de ene kant waren we bezig met een contractverlenging, maar aan de andere kant wist ik dat het een moeilijk verhaal zou worden. Omdat ik een contract had van het tweede, had ik geen hoge afkoopsom. Toen dacht ik: ik denk dat ik beter weg kan gaan", blikt hij terug in Matchday. "Ik kreeg toen echt interessante telefoontjes."

De nieuwe technisch directeur van Ajax genoot veel interesse en liet zijn keuze vallen op Amsterdam. "Ik had de twee clubs van Madrid die belden en Atlético Madrid was net kampioen geworden, maar ik had in principe een akkoord met Ajax. Het was na het EK en ik zou in principe naar Ajax gaan", vertelt hij. Het liep echter anders. "Toen kwam Ferguson met de CEO en president van de club (Manchester United, red.) naar Barcelona voor een meeting. Hij had heel veel jonge jongens in de ploeg en ik had tegen hem gespeeld, dus hij had me ook zien spelen tegen hem."