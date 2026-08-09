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Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Max
bron: ESPN
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jan de Jong begrijpt wel dat Jordi Cruijff veel Spaanse invloeden naar Ajax haalt. Het Spaanse voetbal staat momenteel namelijk hoog aangeschreven. 

Cruijff is sinds zijn komst bij Ajax op de Spaanse tour en dat snapt De Jong wel. "Hij is een Spanjaard, hij denkt als een Spanjaard. Hij is volkomen onafhankelijk en heeft wel in de gaten dat Spanje het hoogste is in het voetbal", stelt de directeur van de Eredivisie in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Ze zijn wereldkampioen, Europees kampioen en hebben goede jeugdopleidingen."

De zoon van Johan Cruijff is zeer bekend met het Spaanse voetbal "Hij wil het Spaanse naar Nederland brengen. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is zijn visie. Dus zolang hij erover gaat, mag hij dat doen. Hij wil een soort hardheid en winnaarsmentaliteit meenemen en kampioen worden met Ajax", besluit De Jong. 

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