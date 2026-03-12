Laatste nieuws
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Dat kan ik me ook voorstellen"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Edwin Winkels begrijpt wel dat Jordi Cruijff zich vaak laat omringen door bekende namen. De nieuwe technisch directeur van Ajax haalde na zijn aanstelling al snel Oscar Garcia naar Amsterdam. 

Naast Garcia kwamen er nog vier Spanjaarden naar Ajax. Drie van hen zijn een bekende van Cruijff. "Met zo’n achternaam zou je argwanend kunnen worden naar andere mensen", stelt Winkels in het Algemeen Dagblad. "Johan zei ook weleens: je moet goed je best doen om de juiste mensen te kiezen."

Winkels werkte voor de Spaanse krant El Periodico toen Johan Cruijff trainer van FC Barcelona was. "Ik herinner me zijn breuk met Charles Rexach, zijn assistent bij Barcelona. Ze waren vrienden, maar toen Cruijff in 1996 werd ontslagen en Rexach wel bleef, was het klaar. Cruijff verwachtte loyaliteit", blikt de Spanje-correspondent terug. "Ik kan me voorstellen dat Jordi ook argwanend is. Met zo’n achternaam wil iedereen je vriend wel zijn."

Jordi Cruijff
