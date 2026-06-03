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'Jordi Cruijff krijgt intern kritiek bij Ajax': "Puur wanbeleid"

Niek
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Michel heeft dinsdag een contract tot medio 2028 getekend als trainer van Ajax en Jaap de Groot snapt wel dat technisch directeur Jordi Cruijff (opnieuw) voor een Spaanse oefenmeester kiest. 

"De huidige lichting trainers uit het Iberisch eiland staat tenslotte bekend als harde werkers met een sterke wedstrijdmentaliteit. Eigenschappen waar Ajax om zit te springen, al wordt dat binnen de club zelf nog flink gebagatelliseerd", schrijft hij op de website van Sporting Voetbal. "Daarmee wordt meteen de achilleshiel zichtbaar. In een door politieke spelletjes doordrenkte omgeving is er een groot gebrek aan besef wat topvoetbal werkelijk inhoudt. Sterker, wat Ajax inhoudt."

"Een entourage die daarom ver van spelers en coaches gehouden moet worden. Die de afgelopen jaren Ajax als topclub heeft uitgehold en nog altijd te nadrukkelijk aanwezig is", vervolgt hij kritisch. "Dus kiest Jordi Cruijff vooralsnog voor mensen zonder lijntjes binnen de club. Zoals na de Spaanse coaches niet gek opgekeken moet worden, dat ook Spaanse spelers richting Amsterdam worden gelokt. Een best wel curieuze ontwikkeling", beseft De Groot.

"Ajax dat ooit als voorbeeld diende voor het Spaanse voetbal (Barcelona!), moet nu door Spanjaarden geholpen worden om weer de oude te worden. Intussen klinkt er intern nog altijd kritiek op Jordi Cruijff omdat hij zoveel van zo ver weg aan het binnenhalen is", verklapt hij. "Omdat ‘Ajax wel Ajax moet blijven.’ Daar zit ‘m dus de kneep. Als dit Ajax zo blijft, dan brokkelt het instituut steeds verder af. Als gevolg van puur wanbeleid. Besef dat ontbreekt als je zo diep in de waan van de dag zit", besluit De Groot. 

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