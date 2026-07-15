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Jordi Cruijff krijgt kritiek: "Hij heeft er niets van gebakken"

Niek
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Tom Saintfiet was onlangs te gast bij De Oranjezomer en de Belgische trainer is bondscoach geweest bij twaalf (!) verschillende landen. De oefenmeester kreeg tijdens de uitzending uiteraard ook de vraag of hij snapt dat de Spaanse trainer Michel is aangesteld bij Ajax. 

“Je vraagt naar mijn mening over het aantrekken van een Spaanse trainer. Dat vind ik nog niet zo erg, maar vooral dat je zeven Spaanse stafleden meeneemt en dat je bijna geen enkele Nederlander meer in die organisatie hebt", sprak hij. “Een paar jaar geleden werd er nog gezeurd over een Duitser (Sven Mislintat, red.) die het goed deed bij Dortmund, maar die dan te veel macht had en zijn eigen ding deed”, aldus Saintfiet.

"En nu heb je Jordi, prachtige naam, Cruijff. Maar in Indonesië of Ecuador heeft hij er niets van gebakken", vervolgt hij kritisch. "Oké, het is leuk om hem te halen. Een propagandastunt, commercieel goed, zeker als het niet goed gaat met Ajax. Maar hem vervolgens zóveel macht geven dat alles draait om de Spaanse school... Girona is met Míchel ook gedegradeerd geweest", blikt Saintfiet terug. 

Volgens Noa Vahle moeten Jordi Cruijff en Michel de tijd krijgen bij de club uit Amsterdam. Saintfiet ziet echter wel een risico in de huidige ontwikkelingen bij Ajax. "Natuurlijk moet je een trainer en technisch directeur de tijd geven. Maar aan de andere kant moet je ook een structuur creëren waarin niet één persoon alle macht heeft. Anders krijg je het gevoel dat één persoon de hele voetbalclub runt. En heeft hij al bewezen dat hij daartoe capabel is?"

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