Jordi Cruijff krijgt tips: "Stel dat je hem en Veltman haalt..."
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. VI-hoofdredacteur Freek Jansen heeft in de Pak Schaal Podcast een aantal transfertips voor de technisch directeur van de club uit Amsterdam. Hij zou onder andere een poging doen om Joël Veltman terug te halen.
"Als je nog een seizoen Veltman en Klaassen in de kleedkamer hebt, dan wordt het Ajax-gevoel wel even meegegeven", legt hij uit. "Hij is Premier League-fit en speelt alles. Dan ben je voor dit Ajax een absolute meerwaarde", constateert Jansen, die ook nog met een ander advies komt. "Donny van de Beek is geblesseerd geweest, maar als hij weer fit is. Stel dat je hem en Veltman erbij haalt..."
De verslaggever denkt dat de opvolger van Alex Kroes ook in Nederland moet gaan shoppen. "Ik zou echt gaan kijken of je spelers uit de Eredivisie kunt halen die je niveau iets omhoog trekken. Je moet er gewoon voor zorgen dat je de beste speler van Go Ahead Eagles, FC Groningen, FC Utrecht en NEC gaat verleiden om te komen. En dat met goede jeugdspelers eromheen", vervolgt hij.
Jansen weet dat Jordi ook nog op zoek moet naar een nieuwe trainer. "Volgens mij is het gerucht over Míchel niet zo concreet als het leek", oordeelt hij. "Wel is Ajax qua trainer georiënteerd op Spanje. Dat is ook niet gek als je kijkt naar de visie en achtergrond van Jordi. Hij heeft het natuurlijk al gedaan met Óscar García, maar die bij het eerste elftal houden kun je van tafel vegen."
Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!
Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
