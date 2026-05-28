Jordi Cruijff krijgt twee transfertips: "Leiderstype zoals Aké"
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax. Voormalig profvoetballer Hedwiges Maduro hoopt dat de technisch directeur er in slaagt om (minimaal) vier directe versterkingen te halen in de zomer.
"Je moet ook kwaliteit halen, op de vleugelposities en op zes. Ik hoop dat ze daarmee aan de slag gaan en ook een type als Tadic terughalen", vertelt hij in een interview op de website van Ajax Showtime. "Achterin kunnen ze ook een leiderstype gebruiken, zoals een Aké. Dat zijn gasten die er direct staan en weten wat er gevraagd wordt. Het zijn vooral slimme spelers. Ajax heeft ook spelers nodig die een man kunnen passeren, daar kijk ik naar. Er zijn genoeg talenten die dat kunnen. Die moet je halen", aldus Maduro, die ook gecharmeerd is van Mika Godts.
"Hij is snel en kan een man passeren", constateert hij. "Dat is tegenwoordig als buitenspeler al heel waardevol. Als je kijkt naar de huidige Eredivisie, zie je veel lopers. Godts kan zich nog ontwikkelen in zijn fysiek. Hij is pas twintig, dus moet echt nog in zichzelf investeren. Doué (de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain, red.) is bijvoorbeeld ook twintig en als je ziet hoe hij heen en teruggaat… Dat houdt hij gewoon vol en daar moet Godts ook naar op zoek gaan", adviseert Maduro, die hoopt dat Jordi Cruijff nog een aantal jaar bij Ajax blijft werken.
"Na Overmars heb je Hamstra en Huntelaar gehad, daarna Mislintat, Kroes en nu heb je Cruijff. Zij bepalen de koers van hoe er gespeeld gaat worden en wie de trainer moet worden", legt hij uit. "Je hoort met Cruijff nu ook dat er een andere visie is. Het gaat meer om winnen. Mijn vraag is: stel je voor dat Cruijff over twee jaar weggaat, wat is er dan? Gaan we dan weer iets anders doen of is er een vangnet en wordt het overgenomen? Dan krijg je continuïteit. Anders wordt het heel moeilijk om een beleid te volgen.’
