Jordi Cruijff krijgt twee transfertips: "Leiderstype zoals Aké"

"Je moet ook kwaliteit halen, op de vleugelposities en op zes. Ik hoop dat ze daarmee aan de slag gaan en ook een type als Tadic terughalen", vertelt hij in een interview op de website van Ajax Showtime. "Achterin kunnen ze ook een leiderstype gebruiken, zoals een Aké. Dat zijn gasten die er direct staan en weten wat er gevraagd wordt. Het zijn vooral slimme spelers. Ajax heeft ook spelers nodig die een man kunnen passeren, daar kijk ik naar. Er zijn genoeg talenten die dat kunnen. Die moet je halen", aldus Maduro, die ook gecharmeerd is van Mika Godts.

"Hij is snel en kan een man passeren", constateert hij. "Dat is tegenwoordig als buitenspeler al heel waardevol. Als je kijkt naar de huidige Eredivisie, zie je veel lopers. Godts kan zich nog ontwikkelen in zijn fysiek. Hij is pas twintig, dus moet echt nog in zichzelf investeren. Doué (de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain, red.) is bijvoorbeeld ook twintig en als je ziet hoe hij heen en teruggaat… Dat houdt hij gewoon vol en daar moet Godts ook naar op zoek gaan", adviseert Maduro, die hoopt dat Jordi Cruijff nog een aantal jaar bij Ajax blijft werken.