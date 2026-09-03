'Jordi Cruijff maakt gebruik van boekhoudtechnisch slimmigheidje'

Jordi Cruijff heeft een slimme manier gevonden om transfervrije spelers naar Ajax te halen, zo weet Mike Verweij. De technisch directeur van de Amsterdammers wist onder anderen Sofyan Amrabat en Julian Brandt naar de hoofdstad te halen, zonder dat Ajax daarbij een hoge transfersom hoefde neer te leggen. Ook PSV komt nog aan bod bij Verweij, waar hij iets opmerkelijks over vertelt.

Hoewel Ajax vanwege de transfervrije status van dergelijke spelers geen transfersom betaalt, zijn er vaak wel andere kosten aan verbonden. Zo ontvangen spelers doorgaans tekengeld bij het ondertekenen van hun contract. "Ze krijgen ook wel tekengeld", legt Verweij uit in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dat is een trucje om de salarissen in de boeken wat lager te houden. Als je dat zou verrekenen in het salaris, dan krijg je een salarispost des duivels."

Hoe hoog dat bedrag precies is, verschilt per speler. "Of dat bij Brandt is gebeurd weet ik niet", vervolgt Verweij. "Maar bij transfervrije spelers zou dat om een paar miljoen kunnen gaan, het kan ook een paar ton zijn", legt hij uit.