'Jordi Cruijff mist duel Ajax met Sparta om bijzondere reden'

Jordi Cruijff lijkt het Ajax-duel van Sparta te gaan missen. Volgens Mundo Deportivo zal de technisch directeur van de Amsterdammers El Clásico zondag bijwonen. Ook Ronald Koeman zal die wedstrijd bij gaan wonen.

Voor elke editie van het duel wordt een groepje mensen uitgenodigd om het duel in een 'luxueuze VIP-box' te kijken. De krant weet dat drie Nederlanders erbij zullen zijn. "Frank Rijkaard, winnaar van twee landstitels en de Champions League in 2006 met FC Barcelona."

"​​Ronald Koeman, de geliefde held van Wembley die onlangs zijn vrouw Bartina verloor, en Jordi Cruyff, voormalig speler en technisch secretaris van de club, zullen plaatsnemen in de VIP-box van het Spotify Camp Nou", valt te lezen. Dat duel begint om 21:00 uur. Ajax start om 16:45 uur, waardoor Cruijff onmogelijk beide duels bij kan wonen.