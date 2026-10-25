'Jordi Cruijff mist duel Ajax met Sparta om bijzondere reden'
Jordi Cruijff lijkt het Ajax-duel van Sparta te gaan missen. Volgens Mundo Deportivo zal de technisch directeur van de Amsterdammers El Clásico zondag bijwonen. Ook Ronald Koeman zal die wedstrijd bij gaan wonen.
Voor elke editie van het duel wordt een groepje mensen uitgenodigd om het duel in een 'luxueuze VIP-box' te kijken. De krant weet dat drie Nederlanders erbij zullen zijn. "Frank Rijkaard, winnaar van twee landstitels en de Champions League in 2006 met FC Barcelona."
"Ronald Koeman, de geliefde held van Wembley die onlangs zijn vrouw Bartina verloor, en Jordi Cruyff, voormalig speler en technisch secretaris van de club, zullen plaatsnemen in de VIP-box van het Spotify Camp Nou", valt te lezen. Dat duel begint om 21:00 uur. Ajax start om 16:45 uur, waardoor Cruijff onmogelijk beide duels bij kan wonen.
Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax zoekt opvolger Ziggo. Kesbeke reageert: "Zou te gek zijn"
Ten Hag wil zich niet uitlaten over werk Cruijf: "Publiekelijk niet"
'Jordi Cruijff mist duel Ajax met Sparta om bijzondere reden'
Brandt reageert op kritiek Van der Vaart: "Laat die onzin met rust"
Verweij 'gelooft' Farioli niet: "Is met allerlei extra eisen gekomen"
Van Polen ziet Heerenveen-speler niet onderdoen voor Ajax-aankoop
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel staat voor twee dilemma's
Oud-Ajacied scoort eerste goal voor nieuwe werkgever: "Zo doorgaan"
Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"
Nederlandse clubs doen uitstekende zaken in coëfficiëntenstrijd
Ajax voegt publiekslieveling toe aan sterrenploeg voor Barça
Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"
De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"
Voormalig Ajacied schittert opnieuw: "Hij is gewoon geweldig"
Brandt blijft trouw aan zichzelf: "Dan is het tijd om te gaan"
Bouwman werd geappt door tegenstander: "Is alweer maand geleden"
Ten Hag onthult gemiste toptransfers: "Ik wil maar één speler"
Tolu reageert op opvallend moment met Míchel: "Dat is tussen ons"
Brandt maakt Ajax-supporters heel blij: "Feest voor vader en zoon"
De Boer geniet van Ajacied: "Hoop dat hij meer minuten gaat maken"
André Onana betrokken bij zwaar auto-ongeluk en belandt in ziekenhuis
Bouwman spreekt bijzonder doel uit: "Dat willen we met z'n allen"
'Vermoedelijke opstelling Ajax: Ouazane begint weer op de bank'
Ajax-speler gefileerd: "Wanneer wordt dat contract ontbonden?"
Gijp lyrisch over Ajacied: "Dan moet een club toch 45 miljoen bieden?"
Viergever roemt oud-Ajax-spits: "Alleen van hem onder de indruk"
Ajax opnieuw in zee met Zinchenko? "Er is niet veel ruimte"
Hans Nijland verklapt: "Dan toucheert hij bijna 4500 euro bruto"
Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"
Driessen wijst naar Ajax: "Dat bezorgt hem ongetwijfeld hartzeer"