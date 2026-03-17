"Jordi Cruijff moet hem zo snel mogelijk vastleggen voor Ajax"

Jordi Cruijff moet volgens Mike Verweij zo snel mogelijk zorgen dat Takehiro Tomiyasu langer aan Ajax verbonden blijft. In de voetbalpodcast van De Telegraaf vraagt Verweij zich echter af of dat realistisch is, zeker als de club besluit te wachten tot na het WK komende zomer.

Tomiyasu stond tijdens Ajax – Sparta voor het eerst in de basis en maakte meteen indruk. Valentijn Driessen merkt op: "Nu zie je wat Ajax op linksback heeft gemist. Wijndal heeft er bijna een heel jaar gespeeld en komt heel veel tekort voor Ajax. Tomiyasu laat dat in deze wedstrijd eigenlijk op één been zien. Het was wel tegen Sparta, maar hij deed het best goed."

"In het begin vond ik hem een beetje onwennig, maar daarna pakte hij het heel goed op", vervolgt Driessen. "Hij loopt dadelijk gratis de deur uit na de revalidatieperiode. Als Ajax die kan houden… Het is niet eenzelfde soort speler als Tagliafico, maar hij kan wel eenzelfde inbreng hebben. Hij is iemand aan wie spelers zich kunnen optrekken."

Verweij benadrukt dat Tomiyasu een belangrijke versterking voor Ajax kan zijn. "Hij is 27, een goede leeftijd, en hij is niet voor niets ooit door Arsenal opgehaald. Ajax heeft hem vastgelegd en daarbij de intentie uitgesproken: laten we dit halfjaar kijken en als het goed gaat, gaan we met elkaar door. Maar wat gebeurt er als hij toch voor het WK wordt geselecteerd en een goed WK speelt? Is hij dan houdbaar voor Ajax? Jordi Cruijff moet Tomiyasu nu eigenlijk zo snel mogelijk vastleggen."