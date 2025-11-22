Jordi Cruijff naar clubleiding Ajax? "Hij werd gebruikt als middel"

Jordi Cruijff wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten voor de functie van technisch directeur bij Ajax. De mogelijke aanstelling leidt tot discussie: krijgt hij de kans vooral vanwege zijn beroemde vader, of door zijn eigen kwaliteiten? In Barcelona werd die discussie snel minder relevant, vertelt Diario Sport-verslaggever Javier Giraldo aan VoetbalPrimeur.

Hoewel Cruijff een bescheiden verleden in Amsterdam heeft, met een periode in de jeugdopleiding van Ajax tussen 1981 en 1988, volgen veel fans hem graag als potentiële directeur. Kritiek op zijn ervaring klinkt ook, maar zijn eventuele aanstelling zou volgens Giraldo niet uitsluitend aan zijn naam te danken zijn. Cruijff belichaamt bovendien als geen ander de filosofie van nummer veertien, zoals zijn vader die uitdroeg.

"Het is een oude vraag, of beter gezegd: oude kritiek", zegt Giraldo in gesprek met VoetbalPrimeur. "Ik herinner me dat toen Jordi Cruijff speler was en het eerste elftal van Barça bereikte, dat precies gebeurde toen zijn vader al in conflict was geraakt met de clubleiding en voorzitter Núñez. Daardoor werd Jordi gebruikt als middel om Johan aan te vallen."