2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax bestuur & beleid

Jordi Cruijff: "Natuurlijk heb ik Marijn daar niet voor geraadpleegd"

Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is inmiddels begonnen als bestuurder van Ajax en heeft vrijwel direct zijn stempel gedrukt. Willem Weijs moest vertrekken als trainer van Jong Ajax en Oscar García is aangesteld. Marijn Beuker had echter bar weinig zeggenschap in de aanstelling van de Spaanse trainer.

"Ik heb Marijn erover geïnformeerd, drie, vier, vijf dagen van tevoren", vertelt Cruijff aan Voetbal International. "Nee, natuurlijk heb ik Marijn daar niet voor geraadpleegd. Omdat ik hem ken. Ik heb met Oscar samengewerkt, hij kende Oscar waarschijnlijk niet. Het is gewoon mijn beslissing, daar ben ik verantwoordelijk voor." 

"Gaat het fout, dan is het mijn verantwoordelijkheid", vervolgt de kersvers technisch directeur van de Amsterdamse club. "Die beslissing neem ik. Wie er hoofdtrainer wordt van Ajax 1 in de zomer, als er een verandering komt, is ook mijn verantwoordelijkheid. Ik denk dat Marijn met veel dingen kan helpen."

"Er zijn misschien dingen, die wat verbeterd kunnen worden. Maar daar vind ik het moeilijk om over te praten, want ik ben hier niet lang genoeg om daar een duidelijk oordeel over te vellen. Maar het is gewoon teamwork. Open met elkaar praten, en samenwerken", aldus Cruijff.

