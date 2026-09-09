Jordi Cruijff neemt het op voor Ajax-speler: "Je kan zeuren..."
Jordi Cruijff maakt zich voorlopig geen zorgen over Marcos Leonardo. De Braziliaanse spits kwam deze zomer voor een fors bedrag naar Ajax en liet al meerdere kansen liggen, maar volgens de technisch directeur zegt dat juist ook iets positiefs over zijn spel.
"Mijn werk als technisch directeur is ervoor zorgen dat een trainer alle wapens heeft die nodig zijn voor een wedstrijd", zegt Cruijff op de clubkanalen van Ajax. "Iedere wedstrijd is anders, dus je moet allerlei verschillende soorten spelers hebben. Bijvoorbeeld met één grote en sterke spits en één kleinere die goed de ruimte vindt."
Ajax haalde deze zomer naast Leonardo ook Tolu Arokodare op huurbasis naar Amsterdam. De Nigeriaan wist zich snel geliefd te maken bij het publiek, terwijl Leonardo nog zoekende is naar zijn beste vorm.
Cruijff blijft echter overtuigd van de kwaliteiten van de Braziliaan. "Ik vind het heel belangrijk dat spitsen altijd op de juiste plek staan. Je kan zeuren over iemand die veel kansen mist, maar hij staat altijd wel op de juiste plek. Anders mis je geen kans."
Volgens de technisch directeur is het juist zorgwekkender wanneer een spits helemaal niet tot mogelijkheden komt. "Als iemand geen kansen mist, betekent dat dat hij nooit op de juiste plek staat", stelt hij.
Cruijff verwacht dan ook dat Leonardo zijn kansen vanzelf vaker gaat benutten. "Ik heb liever spelers die altijd op de juiste plek staan. Nu gaan ze er niet in, maar binnenkort wel."
Hij denkt dat de aanvaller uiteindelijk genoeg doelpunten gaat maken in de Eredivisie. "Hij geeft een bepaalde garantie van doelpunten in deze competitie. Dat voel je aan. Je moet spelers soms de tijd geven, zeker als ze jong zijn. Hij heeft zijn hele carrière goede statistieken gehad."
Leonardo maakte in de 0-4 overwinning op Telstar zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor Ajax.
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Jordi Cruijff neemt het op voor Ajax-speler: "Je kan zeuren..."
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