"Jordi Cruijff neemt zijn collega-directeur bij Ajax niet serieus"

Valentijn Driessen denkt dat het noodzakelijk is voor Ajax om zich te plaatsen voor de Champions League. De miljoenen uit het miljardenbal zouden noodzakelijk zijn voor de Amsterdammers om weer jacht te kunnen maken op PSV.

"De gegarandeerde miljoenen uit de Champions League zorgen in de zomer voor meer financiële armslag om serieus jacht te maken op PSV", schrijft Driessen in De Telegraaf. "De huidige directeur voetbal Marijn Beuker heeft alle gesprekken met ’kandidaat’ Cruijff bijgewoond en ging mee in zijn kandidatuur. Wetende dat hij anders met zijn topsalaris en twee mislukte jaren bij Ajax kon vertrekken als directielid."

"Cruijff neemt zijn collega-directeur niet serieus", gaat hij verder. "Hij zal Beukers ’carrière’ in het topvoetbal met een valselijk opgepoetste cv en bonje met een handvol opgestapte wetenschappers bij Ajax zeker niet redden. Beuker stelde zich als pseudo-wetenschapper op en ondermijnde het wetenschappelijke werk van professionals met zelfuitgevoerde houtje-touwtje-onderzoekjes."

"Inmiddels passeerde Cruijff zijn collega Beuker bij de aanstelling van Garcia bij Jong Ajax", vervolgt de journalist. "Vooralsnog wordt Beuker slechts verantwoordelijk voor de jongere jeugdelftallen op De Toekomst. De hoogste drie teams vallen onder Cruijff en een klein team van vertrouwelingen om hem heen, zoals commissaris Edo Ophof, directeur Menno Geelen, de door Cruijff binnengehaalde hoofdscout Joel Lara en de nieuw door hem aan te stellen hoofdtrainer."

"Naar het voorbeeld van de technische levensader bij PSV met Robert van der Wallen, Marcel Brands, Earnest Stewart en Peter Bosz. Of Beuker zich in de nieuwe machtsstructuur bij Ajax kan vinden, interesseert Cruijff niet. Hij kon Beuker op sommige vlakken goed gebruiken, maar verder…", aldus Driessen.