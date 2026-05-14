Jordi Cruijff negeert scouts van Ajax: "Geen meetings ingepland"

Niek
Jordi Cruijff wordt geïnterviewd door Hélène Hendriks
Jordi Cruijff wordt geïnterviewd door Hélène Hendriks

Bart Sanders heeft in de Pantelic Podcast een paar opvallende uitspraken gedaan over de gang van zaken bij Ajax. Hij laat weten dat technisch directeur Jordi Cruijff nauwelijks gebruikt maakt van de scoutingsafdeling bij de club uit Amsterdam en vrij solistisch te werk gaat. 

"Jordi en Lara hebben geen toegang tot de Ajax-software van de scouting", onthult hij. "Hier is veel werk ingestoken door de scouts van Ajax, maar er wordt niet eens naar gekeken. En er gaan al wat langer zorgen rond over de eenmansacties van Cruijff", aldus Sanders. 

"Er zitten nu gewoon een paar gasten (bij de scouting, red.) de hele dag zichzelf bezig te houden", constateert de Ajax-watcher, die tevens laat weten dat Cruijff zich (nog) niet heeft voorgesteld aan de scouts. "Geen handjes geschud, geen kennismakingen, geen meetings ingepland", vervolgt hij kritisch. 

Sanders maakt zich dan ook zorgen over de toekomst van Ajax. "Ik vind het belangrijk dat er ook een langetermijnvisie is binnen de club en een rode draad", legt hij uit. "Ik verwacht dat er scouts zullen zijn die denken: het is goed, ik ga verder kijken. En dat is niet best", waarschuwt Sanders, die weet dat Joël Lara (de Lead Scout van Ajax) voornamelijk contact heeft met Spaanse zaakwaarnemers. "Dat wordt geheim gehouden voor iedereen", verklapt hij. 

