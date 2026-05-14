Jordi Cruijff negeert scouts van Ajax: "Geen meetings ingepland"

Bart Sanders heeft in de Pantelic Podcast een paar opvallende uitspraken gedaan over de gang van zaken bij Ajax. Hij laat weten dat technisch directeur Jordi Cruijff nauwelijks gebruikt maakt van de scoutingsafdeling bij de club uit Amsterdam en vrij solistisch te werk gaat.

"Jordi en Lara hebben geen toegang tot de Ajax-software van de scouting", onthult hij. "Hier is veel werk ingestoken door de scouts van Ajax, maar er wordt niet eens naar gekeken. En er gaan al wat langer zorgen rond over de eenmansacties van Cruijff", aldus Sanders.

"Er zitten nu gewoon een paar gasten (bij de scouting, red.) de hele dag zichzelf bezig te houden", constateert de Ajax-watcher, die tevens laat weten dat Cruijff zich (nog) niet heeft voorgesteld aan de scouts. "Geen handjes geschud, geen kennismakingen, geen meetings ingepland", vervolgt hij kritisch.