Jordi Cruijff over gat met PSV: "Denk dat dat redelijk gedicht is"
Jordi Cruijff denkt dat Ajax deze zomer een belangrijke stap heeft gezet richting PSV. De technisch directeur haalde onder meer Julian Brandt en Marc ter Stegen naar Amsterdam en wilde daarmee het verschil met de regerend landskampioen verkleinen.
Cruijff heeft het gevoel dat dat deels is gelukt. "Ik denk dat het wel redelijk is gedicht", vertelt hij bij ESPN. Hoe groot het verschil momenteel precies is, vindt hij moeilijk in te schatten. "In hoeverre weten we niet. PSV is ook wat spelers kwijtgeraakt, dat hoort bij het Nederlands voetbal. Zij hebben wel stabiliteit en een bepaalde as opgebouwd", vervolgt de technisch directeur.
Juist die stabiliteit ontbreekt bij Ajax nog enigszins. De selectie ging deze zomer flink op de schop en volgens Cruijff heeft dat tijd nodig. "Voor ons is het echt radicaal veranderd. Dat heeft altijd een beetje meer tijd nodig, maar het seizoen is lang. We moeten gewoon elke week werken om beter te worden."
Toch wil Cruijff zich niet verschuilen achter de vele veranderingen. Ajax moet volgens hem dit seizoen weer serieus om de prijzen kunnen meedoen. "We moeten in ieder geval voor alles mee kunnen strijden, vind ik. Natuurlijk zijn er nog steeds verbeterpunten. We hebben niet alles in een window kunnen doen, dat weten we."
Cruijff beseft dat de selectie nog niet volledig naar wens is, maar kijkt positief terug op de transferzomer. "Dat is normaal, maar ik denk wel dat we een stap in de goede richting hebben gezet", concludeert hij.
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Jordi Cruijff over gat met PSV: "Denk dat dat redelijk gedicht is"
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