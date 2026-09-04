Jordi Cruijff over gat met PSV: "Denk dat dat redelijk gedicht is"

Cruijff heeft het gevoel dat dat deels is gelukt. "Ik denk dat het wel redelijk is gedicht", vertelt hij bij ESPN. Hoe groot het verschil momenteel precies is, vindt hij moeilijk in te schatten. "In hoeverre weten we niet. PSV is ook wat spelers kwijtgeraakt, dat hoort bij het Nederlands voetbal. Zij hebben wel stabiliteit en een bepaalde as opgebouwd", vervolgt de technisch directeur.

Juist die stabiliteit ontbreekt bij Ajax nog enigszins. De selectie ging deze zomer flink op de schop en volgens Cruijff heeft dat tijd nodig. "Voor ons is het echt radicaal veranderd. Dat heeft altijd een beetje meer tijd nodig, maar het seizoen is lang. We moeten gewoon elke week werken om beter te worden."