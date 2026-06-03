Jordi Cruijff overtuigd: "Zijn manier van werken past bij Ajax"

Cruijff heeft veel vertrouwen in de Spanjaard, die de afgelopen seizoenen trainer was bij Girona. "Míchel is een ambitieuze en veeleisende trainer", zegt de technisch directeur op de officiële website van Ajax. "Hij gaat zijn visie en zijn intensieve manier van werken overbrengen op onze selectie, daar ben ik van overtuigd."

"Ik ken hem goed en volg hem al jaren", vervolgt Cruijff. "Zijn manier van werken past bij Ajax. Dat hij vijf seizoenen bij dezelfde club in La Liga heeft gewerkt zegt iets over zijn kwaliteiten en over zijn loyaliteit. Nu deze belangrijke positie is ingevuld kunnen wij verder bouwen aan het verbeteren van de selectie."