Jordi Cruijff overtuigde Ajax-spits van transfer: "Ik was erg blij"
Marcos Leonardo heeft nog altijd vertrouwen in zijn toekomst bij Ajax. De Braziliaanse spits vertelt in gesprek met GE Globo dat hij vanaf het eerste contact enthousiast was over het plan van de Amsterdamse club. Hoewel zijn eerste periode nog niet heeft gebracht waarop hij had gehoopt, wil hij er alles aan doen om alsnog succesvol te worden.
Vooral Jordi Cruijff speelde een belangrijke rol bij zijn keuze voor Ajax. De technisch directeur wist Leonardo direct te overtuigen met het project dat de club voor hem had uitgestippeld. "Vanaf het eerste moment dat Ajax me belde en me het project presenteerde dat de club voor me in petto had, was ik erg blij", vertelt de aanvaller.
Ook de ontvangst binnen de club beviel hem goed. Toch erkent Leonardo dat zijn prestaties tot nu toe achterblijven bij zijn verwachtingen. "Vanaf het allereerste begin werd ik hartelijk ontvangen. De hele groep, de staf en iedereen bij de club. Tot nu toe is het niet helemaal gegaan zoals ik had verwacht, maar ik werk er hard aan om het te laten slagen."
De naam en status van Ajax speelden eveneens mee in zijn beslissing. "Ajax is een toonaangevende club in Europa, toch? En dan was er nog het project dat de club voor me had bedacht. Ik was blij en gemotiveerd om landskampioen te worden. Ik hoop dit seizoen titels te winnen en kampioen te worden."
Het contact met Cruijff is sinds zijn komst naar Amsterdam intensief gebleven. Leonardo waardeerde het dan ook dat de bestuurder onlangs opnieuw zijn vertrouwen in hem uitsprak. "Natuurlijk was ik blij door die uitspraken. We praten elke dag met elkaar, hij was de eerste met wie ik sprak toen ik hier kwam. En ik heb nog vijf jaar contract hier. De tijd leert je hoe je met elke situatie om moet gaan. Ik geloof dat ik nu duizend keer geduldiger ben en harder werk om het best mogelijke resultaat te bereiken", besluit de Braziliaan.
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