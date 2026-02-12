Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Jordi Cruijff passeerde Ajax-bestuurder bij ingrijpend besluit'

Max
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff nam deze week gelijk een grote beslissing door Jong Ajax-trainer Willem Weijs te ontslaan. Marijn Beuker zou niet meegenomen zijn in deze beslissing. 

Directeur voetbal Beuker had onder voormalig td Alex Kroes een belangrijke rol, maar inmiddels zijn er grote twijfels over zijn toekomstperspectief bij Ajax. Volgens Voetbal International is Beuker niet betrokken bij de beslissing om Weijs te vervangen door de Spaanse Oscar Garcia. 

Het zorgt voor speculatie over de toekomst van Beuker in Amsterdam. "Het feit dat Marijn Beuker niet betrokken was bij de beslissing om Willem Weijs op non-actief te zetten bij Ajax, kan niet los gezien worden van zijn positie binnen de club", zo schrijft Chris Tempelman. 

Gerelateerd:
Hans Kraay

Hans Kraay jr.: "Hij wordt niet met een Colt 45 achternagezeten"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Besluit Jordi Cruijff komt hard aan: "Zijn met stomheid geslagen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marijn Beuker Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

0
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties