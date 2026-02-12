Het laatste Ajax Nieuws
'Jordi Cruijff passeerde Ajax-bestuurder bij ingrijpend besluit'
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots
Jordi Cruijff nam deze week gelijk een grote beslissing door Jong Ajax-trainer Willem Weijs te ontslaan. Marijn Beuker zou niet meegenomen zijn in deze beslissing.
Directeur voetbal Beuker had onder voormalig td Alex Kroes een belangrijke rol, maar inmiddels zijn er grote twijfels over zijn toekomstperspectief bij Ajax. Volgens Voetbal International is Beuker niet betrokken bij de beslissing om Weijs te vervangen door de Spaanse Oscar Garcia.
Het zorgt voor speculatie over de toekomst van Beuker in Amsterdam. "Het feit dat Marijn Beuker niet betrokken was bij de beslissing om Willem Weijs op non-actief te zetten bij Ajax, kan niet los gezien worden van zijn positie binnen de club", zo schrijft Chris Tempelman.
