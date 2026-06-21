Jordi Cruijff reageert op Ajax-vertrekker: "We zijn hem dankbaar"

Ajax en Oscar García hebben in goed overleg besloten hun samenwerking te beëindigen. Het contract van García liep nog door tot 30 juni 2027, maar beide partijen zijn overeengekomen om daar per direct een punt achter te zetten.

García begon in februari als hoofdtrainer van Jong Ajax. Enkele weken later nam hij ook de leiding over bij het eerste elftal van Ajax, na het vertrek van Fred Grim. Onder zijn leiding wist de club zich via de play-offs te plaatsen voor de voorrondes van de UEFA Conference League.

Technisch directeur Jordi Cruijff reageert op de clubsite op het vertrek: "Oscar stapte op een moeilijk moment in bij Jong Ajax. Kort daarna hadden we hem nodig bij Ajax 1 en dat was ook geen makkelijke situatie. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inspanningen en hebben hem uiteraard veel succes gewenst in zijn verdere loopbaan."