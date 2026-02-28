Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Jordi Cruijff richt pijlen op voormalig speler van Real Madrid'

Amber
bron: AS
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax richt zijn pijlen deze zomer mogelijk op Spanje. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AS staat Sergio Arribas hoog op het verlanglijstje in Amsterdam.

De 24-jarige aanvallende middenvelder, opgeleid bij Real Madrid, is dit seizoen één van de uitblinkers in de Segunda División bij UD Almería. Vanuit Spanje klinkt het duidelijk: "De Nederlandse grootmacht is serieus geïnteresseerd in Arribas en is van plan deze zomer een serieuze poging te wagen om het jeugdproduct van Real Madrid binnen te halen."

Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen naar de rol van Jordi Cruijff. "Cruijff kent de speler goed en wil hem graag inzetten als sleutelfiguur in de wederopbouw van Ajax", aldus AS.

Arribas beleeft een sterk seizoen met veertien doelpunten en zeven assists in 27 wedstrijden. Zijn marktwaarde wordt geschat op tien miljoen euro. Almería nam hem in 2023 voor zes miljoen over van Real Madrid, dat bij een volgende transfer recht heeft op vijftig procent van de transfersom.

Ajax is echter niet de enige gegadigde. Ook Como 1907, dat onder leiding staat van Cesc Fàbregas en verrassend hoog meedraait in de Serie A, zou belangstelling hebben. Daarnaast volgen meerdere Spaanse clubs de situatie van Arribas op de voet.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jordi Cruijff kijkt rond

Verweij weet wat Ajax in de zomer wil halen: "Aandachtspunt Cruijff"

0
Dick Schreuder in Nijmegen

NEC-directeur laat zich uit over Ajax-geruchten Dick Schreuder

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties