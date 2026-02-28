'Jordi Cruijff richt pijlen op voormalig speler van Real Madrid'

De 24-jarige aanvallende middenvelder, opgeleid bij Real Madrid, is dit seizoen één van de uitblinkers in de Segunda División bij UD Almería. Vanuit Spanje klinkt het duidelijk: "De Nederlandse grootmacht is serieus geïnteresseerd in Arribas en is van plan deze zomer een serieuze poging te wagen om het jeugdproduct van Real Madrid binnen te halen."

Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen naar de rol van Jordi Cruijff. "Cruijff kent de speler goed en wil hem graag inzetten als sleutelfiguur in de wederopbouw van Ajax", aldus AS.

Arribas beleeft een sterk seizoen met veertien doelpunten en zeven assists in 27 wedstrijden. Zijn marktwaarde wordt geschat op tien miljoen euro. Almería nam hem in 2023 voor zes miljoen over van Real Madrid, dat bij een volgende transfer recht heeft op vijftig procent van de transfersom.

Ajax is echter niet de enige gegadigde. Ook Como 1907, dat onder leiding staat van Cesc Fàbregas en verrassend hoog meedraait in de Serie A, zou belangstelling hebben. Daarnaast volgen meerdere Spaanse clubs de situatie van Arribas op de voet.