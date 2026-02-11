Jordi Cruijff sprak al met Louis van Gaal: "Ik ben iemand anders"

Louis van Gaal heeft inmiddels contact gehad met Jordi Cruijff, zo laat de nieuwe technisch directeur van Ajax weten op de website van de Telegraaf . Cruijff begon op 1 februari officieel bij de club uit Amsterdam, maar hij heeft dus al een gesprek met de adviseur van Ajax achter de rug.

"Als een van de eerste personen zelfs. Dat is niet uitgekomen en daar ben ik heel trots op, want zo hoort het ook”, benadrukt hij. "Het was een heel goed, duidelijk en leuk gesprek. We spreken dezelfde voetbaltaal en ik waardeer zijn mening enorm. Hij heeft veel ervaring, hij kent mijn Spaanse verleden en we hebben allebei bij Manchester United gezeten. Ik weet zeker dat er meerdere gesprekken zullen volgen", voorspelt Cruijff.

"Of Louis doorgaat, moet hij beslissen. Maar ons gesprek was plezierig", vervolgt hij enthousiast. "We hebben qua voetbalideeën veel gemeen. Ik houd ervan met mensen te praten die deze club goed kennen", aldus Cruijff, die weet dat zijn vader Johan geen goede band had met Louis van Gaal. Beide voetballegendes konden elkaar niet luchten of zien, maar dat hoeft volgens Jordi geen probleem te zijn. "Waarom zou ik daarom een probleem met hem hebben? Mijn vader was een sterke persoonlijkheid, hij ook en ik ben iemand anders. Ik vind mezelf een softie af en toe", besluit Jordi Cruijff met een lach.