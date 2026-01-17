Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Jordi Cruijff tekent na Ajax - Go Ahead Eagles zijn contract'

Amber
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff bij Ajax
Jordi Cruijff bij Ajax Foto: © Pro Shots

De aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur van Ajax is definitief. De Amsterdammers bereikten op 28 december al een mondeling akkoord met de zoon van clubicoon Johan Cruijff en zetten dat zaterdag officieel om in een handtekening, zo meldt De Telegraaf.

Cruijff is zaterdag aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles. Het papierwerk zou inmiddels helemaal afgewikkeld zijn en na de wedstrijd zal Cruijff zijn handtekening zetten onder een verbintenis tot medio 2028.

"Een dag eerder was hij, net als zijn belangenbehartiger Soufian Asafiati vanuit Spanje naar Nederland gereisd. Ondertussen zetten de juristen en fiscalisten de laatste punten en komma’s in het contract. Nadat alles nog een keer was doorlopen, kan zaterdagmiddag de champagne worden ontkurkt", aldus De Telegraaf.

Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
