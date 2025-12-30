Jordi Cruijff terug bij Ajax: "Achternaam lang als een last"

Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
bron: Trouw
Jordi Cruijff bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax en Jordi Cruijff hebben mondeling overeenstemming bereikt over de invulling van de functie van technisch directeur. De afronding van de aanstelling bevindt zich in de laatste fase; er moeten nog enkele formele stappen worden gezet voordat de benoeming definitief is. Cruijff speelde vroeger al in de jeugd van Ajax.

Matthijs van Dam van Trouw schetst de bijzondere positie van Cruijff bij Ajax. "Hij zag zijn achternaam lang als een last. Jordi Cruijff wist dat hij als voetballer niet in de schaduw van zijn vader Johan kon staan, voetbalheilige van Amsterdam en Barcelona." Volgens Van Dam voelde Cruijff junior zich daarom meer thuis in Spanje, "waar ze hem steevast als ‘Jordi’ aanduidden en niet als ‘zoon van’."

In de loop der jaren leerde Jordi Cruijff omgaan met zijn achternaam en ontpopte hij zich steeds meer als hoeder van de voetbalfilosofie van zijn vader. "Gaandeweg leerde Jordi Cruijff met zijn achternaam omgaan en wierp hij zich ook op als beschermer van zijn vaders voetbalfilosofie. Daar voegt hij nu een nieuw hoofdstuk aan toe," schrijft Van Dam. Ajax maakte zondagavond bekend een mondeling akkoord te hebben bereikt met Cruijff, die per februari aan de slag moet gaan als technisch directeur.

Met zijn komst staat voor het eerst in veertig jaar weer iemand met de naam Cruijff aan het sportieve roer bij Ajax. In de jaren tachtig vervulde zijn vader Johan, naast zijn rol als trainer, ook informeel de functie van technische baas. Jordi Cruijff zal zijn werkzaamheden verrichten vanuit het stadion dat na het overlijden van zijn vader in 2016 werd vernoemd naar "de grootste speler in de geschiedenis van Ajax": de Johan Cruijff Arena.

