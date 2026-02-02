Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Jordi Cruijff trekt stekker uit voor Ajax 'te dure' transfer

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een bijzonder drukke dag op de planning staan. De Amsterdammers moeten nog meerdere transfers afronden, maar zijn ook nog altijd op zoek naar een verdedigend middenvelder.

Mike Verweij schrijft in De Telegraaf dat men bij Ajax op kantoor erg druk is. Zo schakelt Ajax, mocht niet lukken met de komst van Kodai Sano, misschien wel door op een andere speler. Jordi Cruijff wil echter alleen verstandig zaken doen, waardoor het niet zeker is of er nog een middenvelder komt.

De komst van de Braziliaanse rechtsback JP Chermont gaat voorlopig niet door. "Zijn club Santos hem niet wil verhuren met een optie tot koop. Cruijff denkt op dit moment de koopsom van drie miljoen euro beter te kunnen besteden."

Maher Carrizo gaat wel 'gewoon' nog naar Ajax komen: "Ondanks het akkoord op hoofdlijnen tussen Ajax en Velez Sarsfield nog altijd niet in orde is, wordt de buitenspeler maandag medisch gekeurd. De Argentijn zal in Amsterdam een contract voor 4,5 jaar tekenen.

