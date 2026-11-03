Jordi Cruijff trots op Ajax-transfer: "Hoe is het mogelijk?"
Jordi Cruijff is bijzonder trots op de manier waarop Ajax erin is geslaagd Julian Brandt naar Amsterdam te halen. De technisch directeur reisde persoonlijk naar Duitsland om de middenvelder te overtuigen en wist de onderhandelingen lange tijd buiten de publiciteit te houden. Volgens Cruijff is die geheimhouding essentieel om als Ajax te kunnen concurreren met clubs uit grotere competities.
In de uitzending van Rondo op Ziggo Sport vertelt Cruijff over zijn werkwijze op de transfermarkt. De bestuurder beseft dat zijn terughoudendheid richting journalisten niet altijd wordt gewaardeerd, maar vindt het belangrijk dat mogelijke transfers niet voortijdig uitlekken. "Ik ben niet zo populair bij de pers, denk ik", begint Cruijff. "Ik werk voor Ajax nu en ik wil geen andere clubs wakker maken. Alles wat nu uitkomt in de pers, maakt het alleen maar moeilijker om hem te halen. Je hoort van sommige spelers dat ik vijf maanden ervoor al contact had. En dat is altijd stilgehouden. Daar ben ik altijd wel blij mee, met dat soort spelers."
Volgens Cruijff heeft Ajax nog altijd een grote aantrekkingskracht op voetballers, maar is de financiële concurrentie met clubs uit andere Europese competities bijzonder lastig. Juist daarom probeert hij onderhandelingen zo lang mogelijk geheim te houden. "Iedereen (zoals agenten van spelers, red.) doet hun werk. Ajax is een speciale club met veel aantrekkingskracht, maar je bent wel Eredivisie. Als je met een Spaanse clubs moet concurreren, kan je dat niet winnen", legt Cruijff uit. "Alles is tegen Ajax. Daarom probeer ik alles zo stil mogelijk te houden."
Als Cruijff wordt gevraagd op welke transfer hij het meest trots is, hoeft hij niet lang na te denken. De komst van Brandt springt er voor de technisch directeur uit, niet alleen vanwege de kwaliteiten van de speler, maar vooral door de manier waarop Ajax de deal wist af te ronden. "Waar ik heel blij mee ben, is Brandt. Met hoe het gebeurde", vertelt Cruijff. "Ik ben naar Duitsland gereden om met hem te praten. Op een vrijdag, toch altijd de happy day. En opeens: pats, Brandt. Dat mensen denken: hoe is het mogelijk? Voor mij is het belangrijk bij Ajax: wij bepalen even een keer dat iets naar buiten komt, dat vind ik gewoon belangrijk."
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