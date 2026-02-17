Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Jordi Cruijff verrast Jong Ajax: "We zagen het niet aankomen"

Gijs Kila
bron: ESPN
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Mylo van der Lans had het vertrek van Willem Weijs bij Jong Ajax totaal niet verwacht. De achttienjarige aanvoerder van de beloften spreekt van een schok binnen de spelersgroep.

"Het was best wel een shock voor iedereen", vertelt Van der Lans aan ESPN. De selectie kreeg via een berichtje te horen dat er nieuws naar buiten zou komen. "We zagen het niet aankomen. We waren goed begonnen aan de tweede seizoenshelft."

De verdediger leeft mee met zijn voormalig trainer. "Ook voor Willem. Het is een goede trainer en ik ben blij dat ik met hem gewerkt heb." Inmiddels heeft Jordi Cruijff tekst en uitleg gegeven op het trainingsveld, aldus Van der Lans.

Toch kijkt de captain ook vooruit. "Het is voor het team en de spelers goed dat er een nieuwe cultuur komt", zegt hij. "De Spaanse cultuur is weer iets anders en daar kunnen we van leren. Deze trainers coachen meer en zitten er korter op."

