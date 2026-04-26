Jordi Cruijff voedt transfergeruchten door bezoek aan wedstrijd

Jordi Cruijff heeft de transfergeruchten rond Ajax verder aangewakkerd door zondag aanwezig te zijn bij het duel tussen FC Barcelona Atlètic en CE Atlètic Lleida. De technisch directeur van de Amsterdammers zou meerdere spelers van de Catalaanse club nadrukkelijk volgen.

Volgens Spaanse media kijkt Ajax naar mogelijkheden om spelers over te nemen of te huren die bij Barcelona weinig perspectief hebben. Zo wordt de naam van doelman Iñaki Peña genoemd als een haalbare optie.

Ook middenvelder Marc Casadó staat op het lijstje, al lijkt zijn komst lastig door het hoge prijskaartje. Daarnaast circuleren nog meer namen: Shane Kluivert, Roony Bardghji, Jofre Torrents en Guille Fernández worden eveneens in verband gebracht met Ajax.

De aanwezigheid van Cruijff bij het duel in Spanje lijkt die interesse te onderstrepen, al is nog onduidelijk hoe concreet de plannen van de club zijn.