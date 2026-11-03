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Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

Niek

Jordi Cruijff was maandagavond te gast bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport en daar kwam uiteraard ook het aan- en verkoopbeleid van Ajax ter sprake. De technisch directeur van de club uit Amsterdam heeft nog altijd het volste vertrouwen in Marcos Leonardo. 

"Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Zijn manier van vrijlopen is iets anders, dan heb je spelers nodig die dat begrijpen. Als hij een goal maakt, gaat hij loskomen", voorspelt hij. Cruijff verwacht dat het rendement van de Braziliaanse spits uiteraard veel beter zal worden. 

"Voor een 23-jarige... Hij heeft iets van 280 officiële wedstrijden gespeeld (288, red.). Heel veel spelers halen dat niet eens in hun hele carrière. En hij heeft +- 125 goals gemaakt (112, red.), hij loopt bijna één op twee", constateert hij. "Die jongen heeft bijzondere statistieken. Het is voor mij een kwestie van tijd."

"Hij moet stappen maken en loskomen. Hij moet wennen", beseft de voormalig profvoetballer, die ook wijst naar de omstandigheden. "In Nederland wordt heel veel één op één gevoetbald. In de meeste competities is dat niet. Fysiek is het veel meer demanding. Hij heeft wat tijd nodig", besluit Cruijff. 

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