Jordi Cruijff vol trots: "Ja, dan ben je echt speciaal"

Max
bron: Ajax Life
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff kijkt met veel trots naar de liefde voor zijn vader Johan Cruijff. Het voetbalicoon van Ajax betekende enorm veel voor de club. 

In de nieuwste editie van Ajax Life vertelt Cruijff openhartig over zijn vader. "Ouderen denken hoofdzakelijk aan hem terug als voetballer of coach. Jongeren kennen zijn naam van de PlayStation. Je hebt vaders en moeders bij wie het besef kwam door de Foundation. Voor ons is Johan Cruijff gewoon… Papa. Die visie is ook weer anders", legt hij uit. "Zo krijg je een mooie mix waaruit blijkt dat mijn vader meer dan één persoon was."

Cruijff is tegenwoordig technisch directeur bij Ajax en krijgt hij nog steeds vaak te maken met zijn vader. "Tijdens mijn wandelingen door het stadion kom ik hem bij wijze van spreken om de vijf meter tegen. Ik vind het supermooi allemaal", laat hij weten. "Ongelooflijk, dat een nummer zo kan worden geassocieerd met één man, hè? Hier zie je hem tegenwoordig in de hele stad. Als je tien jaar na je dood nog het gesprek van de dag bent… Ja, dan ben je echt speciaal."

Het laatste Ajax Nieuws Johan Cruijff Jordi Cruijff
