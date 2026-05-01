2026-04-23
Jordi Cruijff volgt PSV'er op de voet: "Op het hoogste niveau"

Jordi Cruijff geeft nog altijd hoog op van Peter Bosz. De twee werkten samen in Israël, waar de huidig hoofdtrainer van PSV voor de groep stond en waar Cruijff de technisch directeur was.

"Zelf heb ik bij Barcelona samen met Pep Guardiola en Ronald Koeman gespeeld en later als technisch-directeur heb ik bij Maccabi Tel Aviv met Peter Bosz samengewerkt", schrijft Cruijff in zijn column in Sporting Voetbal. "Drie coaches die door mijn vader zijn beïnvloed. Pep refereert er nog iedere week aan, terwijl ik mooie herinneringen bewaar aan de gesprekken die Peter met mijn vader had toen die ons in Israël kwam opzoeken."

"Twee liefhebbers waar de passie vanaf spatte. Daarom volg ik Bosz op de voet bij PSV, waar hij alle ruimte krijgt om zijn visie toe te passen", vervolgt hij. Het is natuurlijk geen geheim dat Cruijff gecharmeerd is van de hoofdtrainer van PSV. "Een enorme perfectionist die midden in het seizoen naar Maccabi kwam en extreem de pressie naar voren toepaste. Daar trainde hij continue op."

"Peter Bosz, Ronald Koeman en Pep Guardiola zijn geïnspireerd door de Hollandse School. Zij doen dat op het hoogste niveau, maar je kunt er van jongs af aan al mee bezig zijn. Dat benadrukte mijn vader ook altijd. Zorg dat je iedere dag weer ietsje beter wordt en heb vooral plezier in wat je doet. Ongeacht het niveau", aldus Cruijff.

