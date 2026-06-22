Jordi Cruijff wil 15 spelers lozen bij Ajax: "Geen bodemprijzen"

Ajax is vandaag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar Johan Inan verwacht nog een flinke leegloop bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van het AD laat weten dat technisch directeur 'zeker 15 spelers' van de hand wil doen.

"Aan de uitgaande kant verkocht Ajax Sivert Mannsverk na een verhuurperiode definitief aan Sparta Praag. Daar zal het niet bij blijven", schrijft hij. "Cruijff wil, zoals eerder vermeld, zeker 15 spelers van de hand doen. De td is echter nog niet van plan om bodemprijzen te hanteren. Daardoor komt de concrete belangstelling ook langzaam op gang. Dat is ook niet heel gek. De transferperiode opent maandag en het WK is in volle gang", aldus Inan.

De clubwatcher bevestigt dat Ajax rond is met AS Monaco over de transfer van Caio Henrique. "De Braziliaan is een aanvallend ingestelde linksback die in het verleden vijf wedstrijden voor de nationale ploeg uitkwam en de afgelopen zes jaar meer dan 150 duels in de Ligue 1 speelde", vervolgt hij. "Henrique, die deze maand 29 jaar wordt en nog één jaar vastligt in het Prinsdom, gaat Ajax bijna 10 miljoen euro kosten als club en speler ook tot een persoonlijk akkoord komen."