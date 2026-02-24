'Jordi Cruijff wil bepaalde positie deze zomer gaan versterken'

Jordi Cruijff is van plan om komende zomer een nieuwe eerste doelman aan te trekken. Dat meldt het Algemeen Dagblad . De technisch directeur van Ajax wil de keeperspositie opnieuw invullen, waarna waarschijnlijk een verhuur volgt van Joeri Heerkens of Paul Reverson.

Ajax huurt dit seizoen Vitezslav Jaros van Liverpool, maar de Tsjech liep een zware knieblessure op en heeft zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers al gespeeld. Maarten Paes, die recent werd overgenomen, geldt voorlopig als vervanger onder de lat.

Toch is het niet de bedoeling dat Paes definitief wordt doorgeschoven als eerste keeper. Volgens het AD zet Cruijff in op een nieuwe nummer één voor komend seizoen. Welke namen daarvoor in beeld zijn, is vooralsnog niet bekend.

De komst van een nieuwe doelman kan gevolgen hebben voor de huidige keepers in de opleiding. Heerkens is op dit moment eerste keuze bij Jong Ajax, terwijl Reverson fungeert als zijn stand-in. De verwachting is dat één van de twee verhuurd zal worden zodra Ajax een nieuwe eerste keeper heeft vastgelegd.