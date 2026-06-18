'Jordi Cruijff wil verbouwen: Ajax neemt afscheid van drietal'

Wout Weghorst, Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyasu hebben Ajax verlaten. Dat schrijft Het Parool .

Ajax start volgende week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie grondig doorselecteren. Toch is er vooralsnog weinig gebeurd, zo schrijft Het Parool.

Chuba Akpom is verkocht en ook Wout Weghorst, Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko hebben Ajax verlaten. Het drietal beschikt over een aflopend contract en heeft geen toekomst in Amsterdam. Ook huurling Vitezslav Jaros keert terug naar Liverpool.