Verweij spreekt Ajax-nieuws tegen: "Wel degelijk nog een optie"
'Jordi Cruijff zal zeker gaan proberen Xavi naar Ajax te halen'

Xavi Hernández
Mike Verweij verwacht dat Jordi Cruijff zijn netwerk meteen gaat aanspreken in de zoektocht naar een nieuwe trainer voor Ajax. Volgens de clubwatcher zal de kersverse technisch directeur in ieder geval aankloppen bij grote namen als Xavi en Peter Bosz, al lijkt één van die opties bij voorbaat kansloos.

Xavi zit inmiddels anderhalf jaar zonder club na zijn vertrek bij FC Barcelona en werd in Spanje al voorzichtig gelinkt aan Ajax. "Jordi zal het zeker proberen", zegt Verweij in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

"Zoals hij ook nog een keer bij Bosz zal aankloppen", vervolgt hij. "Peter, wat doe je na dit seizoen? Ik zou je graag in Amsterdam willen. Dat is tevergeefs, dat doet Bosz niet. Maar die spreken elkaar, dan zal hij het echt nog wel een keer proberen."

