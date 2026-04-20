'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen krijgt steeds meer vorm. Waar de naam van Dick Schreuder veelvuldig rondzong in de wandelgangen van de Johan Cruijff ArenA, lijkt de oefenmeester van NEC definitief te kunnen worden weggestreept. Dat meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off.

Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf is de beslissing van technisch directeur Jordi Cruijff niet gebaseerd op de recente resultaten, zoals de verloren bekerfinale tegen AZ (5-1). De keuze om niet voor Schreuder te gaan, zou al veel eerder zijn gemaakt. Cruijff lijkt zijn pijlen te hebben gericht op een buitenlandse opvolger voor de huidige trainer Óscar García. "Ik kreeg gisteren al een appje: Jordi Cruijff kan zijn zoektocht naar een Spaanse coach nu zonder zorgen voortzetten, want er gaat een dikke streep door de naam van Schreuder", onthult Verweij.

Hoewel NEC de laatste tijd wisselvallige resultaten boekt, benadrukt Verweij dat de afwijzing niet puur op de vorm van de dag is gebaseerd. "Hij zag het gewoon niet heel erg in hem zitten als trainer van Ajax... Maar ik vind het onzin om te zeggen dat het komt door die wedstrijd tegen Feyenoord (1-1) en die bekerfinale. Want je moet vooral ook zien wat hij wél heeft neergezet." Voor Valentijn Driessen is het nieuws geen verrassing. Hij stelt dat de koers van Ajax onder Cruijff al langer vaststaat. "Dit wisten we toch al? We hebben toch ook al gezegd dat hij (Cruijff) op de Spaanse tour gaat? En niet de Nederlandse tour", aldus de journalist.

Volgens Verweij waren er sowieso maar weinig Nederlandse opties die Cruijff serieus overwoog. De weinige kandidaten die wél geschikt werden geacht, zijn op dit moment simpelweg niet haalbaar voor de Amsterdammers. "Slot en Bosz waren de enige twee Nederlandse kandidaten die hij geschikt vindt voor Ajax. En Ten Hag. Die namen zijn nu niet realistisch. Bosz sowieso niet. Die heeft verlengd bij PSV. Slot zit nog stevig in het zadel bij Liverpool en Ten Hag is technisch directeur geworden bij Twente."