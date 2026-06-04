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'Jordi Cruijff zet halve selectie van Ajax op de transferlijst'

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax bereidt zich voor op een ingrijpende transferzomer. De Amsterdamse club wil de selectie van de nieuwe trainer Míchel op meerdere posities versterken, maar daarvoor moet eerst ruimte worden gemaakt binnen de huidige spelersgroep.

Volgens Voetbal International wil Ajax zich deze zomer versterken met een verdedigende middenvelder, een spits, backs die ook naar binnen kunnen spelen, aanvallers voor de flanken en een nieuwe doelman. Daarmee staat technisch directeur Jordi Cruijff voor een omvangrijke verbouwing van de selectie.

Om die plannen mogelijk te maken, heeft Ajax een groot aantal spelers beschikbaar gesteld voor een vertrek. Volgens VI is een aanzienlijk deel van de selectie inmiddels aangeboden via Transferroom, een digitaal platform waarop clubs spelers kunnen presenteren aan potentiële geïnteresseerden. "De halve selectie is inmiddels op Transferroom geplaatst".

De verwachting is dan ook dat er de komende weken niet alleen veel nieuwe namen aan Ajax worden gelinkt, maar dat er ook flink wat spelers zullen vertrekken uit Amsterdam. Voor Cruijff wacht daarmee direct een van de grootste uitdagingen sinds zijn aanstelling als technisch directeur.

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