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Jordi Cruijff: "Zijn taak is om vooral doelpunten te gaan maken"

Cherine
Jordi Cruijf
Jordi Cruijf Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is verheugd dat de transfer van Marcos Leonardo naar Ajax definitief is afgerond. De technisch directeur van de Amsterdamse club heeft via de officiële clubkanalen gereageerd op de komst van de 23-jarige. De Braziliaanse aanvaller heeft iets minder dan twintig miljoen euro gekost die overkomt van het Saudische Al Hilal.

De Braziliaanse aanvalsleider werd al langer gevolgd door de Amsterdammers. "We zijn al langere tijd gecharmeerd van Marcos en zijn dan ook erg blij dat hij hier nu getekend heeft", vertelt Cruijff.

"Hij heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al heel veel ervaring, zijn teller staat op meer dan 250 officiële duels als professional en maakte daarin al meer dan 100 doelpunten", is de technisch directeur lovend. Precies dat moet Leonardo ook in de Johan Cruijff ArenA gaan doen. "Zijn taak is hier vooral om doelpunten te gaan maken en daar hebben we alle vertrouwen in."

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