Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jordi Cruijff: "Zijn taak is om vooral doelpunten te gaan maken"

Cherine
Jordi Cruijf
Jordi Cruijf Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is verheugd dat de transfer van Marcos Leonardo naar Ajax definitief is afgerond. De technisch directeur van de Amsterdamse club heeft via de officiële clubkanalen gereageerd op de komst van de 23-jarige. De Braziliaanse aanvaller heeft iets minder dan twintig miljoen euro gekost die overkomt van het Saudische Al Hilal.

De Braziliaanse aanvalsleider werd al langer gevolgd door de Amsterdammers. "We zijn al langere tijd gecharmeerd van Marcos en zijn dan ook erg blij dat hij hier nu getekend heeft", vertelt Cruijff.

"Hij heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al heel veel ervaring, zijn teller staat op meer dan 250 officiële duels als professional en maakte daarin al meer dan 100 doelpunten", is de technisch directeur lovend. Precies dat moet Leonardo ook in de Johan Cruijff ArenA gaan doen. "Zijn taak is hier vooral om doelpunten te gaan maken en daar hebben we alle vertrouwen in."

Zet in op de WK-finale!

Zondag staat de WK-finale op het programma! Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Daley Blind en Alberto Garrido

Ajax-assistent vertelt: "Niet echt vaste rollen voor de assistenten"

0
De WK-trofee

Winnen Martínez en Tagliafico het WK? BetMGM biedt fraaie odds

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff Marcos Leonardo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-assistent vertelt: "Niet echt vaste rollen voor de assistenten"

Jordi Cruijff: "Zijn taak is om vooral doelpunten te gaan maken"

Winnen Martínez en Tagliafico het WK? BetMGM biedt fraaie odds

Van der Vaart te grazen genomen door vriendin: "Doet ze thuis ook"

Blind eerlijk: "Als supporter deden de afgelopen jaren soms pijn"

Weghorst doet boekje open: "Dat zei ik ook bij zijn afscheid"

Ajax gaat met goed gevoel Europa in na overwinning op Olympiakos

'Ajax heeft 'goede hoop' op komst Ounahi, Míchel speelt sleutelrol'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws