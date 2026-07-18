Jordi Cruijff: "Zijn taak is om vooral doelpunten te gaan maken"

Jordi Cruijff is verheugd dat de transfer van Marcos Leonardo naar Ajax definitief is afgerond. De technisch directeur van de Amsterdamse club heeft via de officiële clubkanalen gereageerd op de komst van de 23-jarige. De Braziliaanse aanvaller heeft iets minder dan twintig miljoen euro gekost die overkomt van het Saudische Al Hilal.

De Braziliaanse aanvalsleider werd al langer gevolgd door de Amsterdammers. "We zijn al langere tijd gecharmeerd van Marcos en zijn dan ook erg blij dat hij hier nu getekend heeft", vertelt Cruijff.