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'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"

Max
bron: NOS
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Het beleid van Jordi Cruijff zaait enige verdeeldheid bij Ajax. De beleidsmaker wordt vergeleken met Marc Overmars, maar ook met Sven Mislintat. 

Cruijff wil gelijk voor de landstitel gaan en versterkte de selectie van Ajax deze zomer al met een aantal grote namen. "Sommige bronnen - de meesten wensen anoniem te blijven - vergelijken Cruijffs beleid met dat van Marc Overmars, die in 2018 een kampioenselftal vormde bij Ajax door hoog in te zetten, met stevige transferbedragen en salarissen voor spelers als Dusan Tadic en Blind", zo schetst Frank Hettinga bij de NOS.

Er is echter ook kritiek op de handelswijze van Cruijff, die ook vergeleken wordt met Mislintat. "Ook Cruijff heeft al tien spelers gehaald en zou volgens criticasters solistisch te werk gaan, te veel denken aan de korte termijn, weinig aandacht hebben voor de jeugdopleiding en de scoutingsafdeling grotendeels negeren."

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