Michel heeft deze week een contract tot medio 2028 getekend als trainer bij Ajax en Frits Barend heeft hoge verwachtingen van de Spaanse oefenmeester. De voetbaljournalist en kenner van het Spaanse voetbal hoopt echter wel dat de club uit Amsterdam nog een paar versterkingen gaat halen.

“Volgens mij had Jordi Cruijff Míchel al in zijn hoofd toen hij bij Ajax begon. En Jordi is niet gek, hij is minder een romanticus dan zijn vader. Hij heeft ook gezien dat Míchel het fantastisch gedaan heeft bij Girona", legt hij uit op de website van het Parool. "Míchel heeft bijvoorbeeld Daley Blind, die zo’n beetje afgeschreven was, een nieuwe jeugd bezorgd. Het zou best eens kunnen dat Ajax met hem weer een leuke tijd tegemoetgaat", constateert Barend.

“Het is natuurlijk wel jammer dat hij is gedegradeerd met Girona, dat blijft een negatief punt op zijn cv", benadrukt hij. "Maar het is pas misgegaan op het laatst, toen hadden ze veel pech. Dat hoeft niet iets te zeggen over zijn kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar Frank Rijkaard: die degradeerde met Sparta, maar werd daarna een succesvolle trainer bij FC Barcelona. Neemt niet weg dat alles op dit moment moeilijk is bij Ajax. "Ze hebben niet echt spelers van wie je zegt: goh, wat zijn ze geweldig. Dus er wacht hem een gigantische klus", waarschuwt hij.