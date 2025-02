Jörgen Raymann onthult ideale Ajax-elftal: "Mijn eerste idool"

Tahamata stond boven aan zijn lijstje. “Hij was mijn eerste idool", legt hij uit. "En de enige voetballer die ik ooit in mijn jongenskamer had hangen: een poster die ik van mijn tante had gekregen. Ik heb in 2006 nog met het RTL Sterrenteam, waarvan ik trainer was, tegen Lucky Ajax gespeeld. Tahamata voetbalde nog steeds alle jonkies eruit. Ajax mag hem nooit vergeten", benadrukt Raymann.

“Seedorf is de allerbeste die we ooit hebben gehad", vervolgt hij. "Zo stoïcijns en bewust van zichzelf, nooit arrogant. En Davids was de pitbull die alle ballen afpakte. Edje gedijde onder alle omstandigheden", constateert Raymann, die voor Kluivert als diepe spits kiest. "Voor mij is Kluivert de mooiste Ajacied aller tijden. En de enige die me heeft laten huilen met zijn doelpunt in de Champions Leaguefinale van 1995."

Het volledige elftal van Raymann: Menzo; Reiziger, Stam, Rijkaard, Winter; Davids, Seedorf, Tahamata; Van Basten, Kluivert, Cruijff.