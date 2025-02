Joris Kramer boos: "Helaas was Joey Kooij daar gevoelig voor"

"We hadden een goed plan en dwongen hen ook vaak tot de lange bal. Maar we hebben maar één grote kans gehad, te weinig op goal geschoten", opent Kramer bij Voetbal International. "De tweede helft beginnen we niet scherp. Dan krijgen zij het publiek erachter en dat was ook een fase waar we even doorheen moesten. Maar toen viel de tweede gele kaart en dan wordt het heel lastig."

Voor hem voelde de tweede gele kaart van Nauber en daarmee de rode een beetje 'aangenaaid'. "Ajax weet dat Nauber al geel heeft en dat gaan ze opzoeken. Dat moet een scheidsrechter ook weten. Vanaf mijn plek leek het op een schwalbe die uitgelokt wordt. En helaas was Kooij daar gevoelig voor. Vanuit mijn oogpunt was het niet terecht."

Teleurstelling is dan ook het resterende gevoel. "Het is zonde want we hebben hard gewerkt en dan hoop je op meer. Maar helaas was dat niet het geval", besluit hij.