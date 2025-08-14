Joris van Overeem verklapt: "Het wordt geen Farioli-verhaal"

Joris van Overeem maakte afgelopen weekend zijn officiële debuut voor SC Heerenveen. Het is echter de vraag of de 31-jarige middenvelder, die deze zomer overkwam van Maccabi Tel Aviv, komend weekend kan spelen in de derby tegen FC Groningen.

De vrouw van Van Overeem is namelijk hoogzwanger en het stel verwacht hun eerste kindje. "Het is nu thuis nog rustig. We bekijken het dag voor dag en werken gewoon toe naar FC Groningen", vertelt hij voor de camera van ESPN. Van Overeem kijkt wel uit naar het vaderschap. "Het is wel heel bijzonder en ik heb er super veel zin in. Het is de eerste thuis, dus heel veel zin in."

Van Overeem mist mogelijk het duel met FC Groningen. "Je weet niet wanneer het komt, hè? Maar het wordt geen Farioli-verhaal", doelt de middenvelder op de vertrokken Ajax-trainer, die vorig seizoen de geboorte van zijn tweede kind miste. "Als het thuis gaat rommelen dan sla ik de wedstrijd over."

De middenvelder van SC Heerenveen verwacht niet dat zijn zoontje Heerenveen in zijn paspoort krijgt. "Friesland? Nee, dat denk ik niet. We wonen in Amsterdam, dus het zal in de regio daar zijn", lacht hij.