Jorrel Hato bekritiseerd na Chelsea-debuut: "Angst is uitgekomen"

Jorrel Hato heeft vrijdagavond zijn officiële debuut gemaakt voor Chelsea. In het duel met West Ham United (1-5) mocht de oud-verdediger van Ajax twintig minuten meedoen als linksachter.

De Engelse media en supporters van Chelsea zijn echter nog niet overtuigd van zijn kwaliteiten. De oud-Ajacied leek te moeten wennen aan het tempo van de Premier League en kreeg in zijn korte invalbeurt bovendien een gele kaart voor een overtreding op West Ham-aanvaller Jarrod Bowen.

The London Standard is nog voorzichtig in zijn oordeel over Hato: "Hij maakte zijn debuut voor Chelsea en paste goed in de verdediging bij zijn nieuwe club." The Daily Express is kritischer en geeft hem een 5 voor zijn invalbeurt: "Hij had 21 minuten nodig om zich aan te passen aan het Engelse voetbal, maar kreeg onnodig een gele kaart voor een overtreding op Jarrod Bowen."

Football London beoordeelt de oud-Ajacied met een 6. Ook de supporters van Chelsea waren op X niet erg enthousiast: "Mijn angst is uitgekomen. Er is nog veel werk te doen. Wauw, het was slecht. Maar ik denk (en hoop) dat het opgelost kan worden."