Jorrel Hato doet boekje open: "Dat is wat ons een team maakt"

Een week later wachtte namelijk het titelgevecht van PSV al. Daarin speelde Hato een erg sterke partij. "Dat was wel een goede wedstrijd van me. Als team speelden we heel goed, denk ik. Qua vertrouwen zit het al lang goed", zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Wat ons een team maakt, is dat we dichtbij elkaar blijven bij tegenslagen. Dat zie je nu na de vroege tegengoal tegen NAC ook weer. Het is geen reden om onze kop te laten hangen. Dat gevoel is gedurende dit seizoen alleen maar gegroeid", zo sluit hij af.