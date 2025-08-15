Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jorrel Hato gaat drie Ajax-spelers missen: "Dat was mijn groepje"

Niek
Jorrel Hato
Jorrel Hato Foto: © Pro Shots

Jorrel Hato bewaart goede herinneringen aan zijn periode bij Ajax. De talentvolle verdediger, die op meerdere posities uit de voeten kan, is bovendien trots op het feit dat de club uit Amsterdam maar liefst 44 miljoen euro voor hem heeft gekregen. 

"Dat ik voor dat bedrag ben verkocht, is natuurlijk goed voor Ajax, omdat het de club financieel helpt. Maar ik zie mezelf niet als de ’Man van 44 miljoen’, hoor", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo veel mee. Het zegt me eigenlijk heel weinig", aldus Hato.

De linkspoot laat weten dat hij wel een aantal spelers en stafleden gaat missen. "Eigenlijk iedereen met wie ik in mijn zeven jaar bij Ajax heb gewerkt. En Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Owen Wijndal in het bijzonder, want daar ben ik de laatste seizoenen veel mee opgetrokken. Dat was mijn groepje", verklapt hij. 

Hato heeft ook veel geleerd van Winston Bogarde. "Ik trainde voornamelijk in de vakanties met Winston. Om fit te blijven, maar ook om aan bepaalde punten te werken", legt hij uit. "De trainingen waren heel erg op mijn posities – linksback en linker centrale verdediger – gericht. En tijdens het seizoen bespraken we naar aanleiding van de beelden wat ik goed deed en wat beter kon", besluit Hato. 

Zet in op Ajax tegen Go Ahead Eagles!

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Heitinga haakt in op geruchten: "Er zijn meerdere nummers zes"

0
Antonio Conte

Antonio Conte laat oud-Ajacied 90 minuten op de bank in oefenduel

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd