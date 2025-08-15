Jorrel Hato gaat drie Ajax-spelers missen: "Dat was mijn groepje"

Jorrel Hato bewaart goede herinneringen aan zijn periode bij Ajax. De talentvolle verdediger, die op meerdere posities uit de voeten kan, is bovendien trots op het feit dat de club uit Amsterdam maar liefst 44 miljoen euro voor hem heeft gekregen.

"Dat ik voor dat bedrag ben verkocht, is natuurlijk goed voor Ajax, omdat het de club financieel helpt. Maar ik zie mezelf niet als de ’Man van 44 miljoen’, hoor", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo veel mee. Het zegt me eigenlijk heel weinig", aldus Hato.

De linkspoot laat weten dat hij wel een aantal spelers en stafleden gaat missen. "Eigenlijk iedereen met wie ik in mijn zeven jaar bij Ajax heb gewerkt. En Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Owen Wijndal in het bijzonder, want daar ben ik de laatste seizoenen veel mee opgetrokken. Dat was mijn groepje", verklapt hij.

Hato heeft ook veel geleerd van Winston Bogarde. "Ik trainde voornamelijk in de vakanties met Winston. Om fit te blijven, maar ook om aan bepaalde punten te werken", legt hij uit. "De trainingen waren heel erg op mijn posities – linksback en linker centrale verdediger – gericht. En tijdens het seizoen bespraken we naar aanleiding van de beelden wat ik goed deed en wat beter kon", besluit Hato.