Jorrel Hato maakt indruk in Engeland: "Dat doet hij uitstekend"

Chelsea betaalde afgelopen zomer ruim veertig miljoen euro voor Hato, maar die had was aanpassingsproblemen. "De eerste weken had hij vooral moeite met de intensiteit en op fysiek gebied. Die zijn totaal anders ten opzichte van andere competities", legt Maresca uit op de persconferentie dinsdag, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Maar hij wordt steeds beter."

Inmiddels vindt Hato, die woensdagavond tegenover zijn oude club staat, zijn draai in Londen. "We zijn erg blij met Jorrel. Sinds zijn komst al", benadrukt Maresca. "Hij probeert zich aan te passen aan een andere competitie. En dat doet hij uitstekend."