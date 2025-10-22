Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Jorrel Hato maakt indruk in Engeland: "Dat doet hij uitstekend"

bron: Algemeen Dagblad
Jorrel Hato voor Chelsea
Jorrel Hato voor Chelsea Foto: © BSR Agency

Enzo Maresca ziet dat Jorrel Hato zich goed ontwikkeld. De voormalig speler van Ajax moest wel even wennen na zijn transfer naar Chelsea. 

Chelsea betaalde afgelopen zomer ruim veertig miljoen euro voor Hato, maar die had was aanpassingsproblemen. "De eerste weken had hij vooral moeite met de intensiteit en op fysiek gebied. Die zijn totaal anders ten opzichte van andere competities", legt Maresca uit op de persconferentie dinsdag, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Maar hij wordt steeds beter."

Inmiddels vindt Hato, die woensdagavond tegenover zijn oude club staat, zijn draai in Londen. "We zijn erg blij met Jorrel. Sinds zijn komst al", benadrukt Maresca. "Hij probeert zich aan te passen aan een andere competitie. En dat doet hij uitstekend."

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong eerlijk over revalidatie: "Niet zoals Van Basten"

Noa Lang kwam als invaller in het veld bij Napoli tegen PSV

Zorgen om Noa Lang na 'oliedom' interview: "Ik schrik ervan"

Ajax historie & oud-spelers Jorrel Hato
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

