Jorrel Hato maakt sterke indruk op oud-Ajacied: "Dat is bizar"

Hato kwam al in actie voor het 'grote' Oranje, maar speelt nu weer even met Jong mee. "Hij is ook een speler die op verschillende posities kan spelen. Ik ben benieuwd waar hij gaat spelen dit EK. Je hebt Ian Maatsen die linksback kan spelen. Waarschijnlijk zal Hato met Flamingo centraal spelen", vertelt Maduro aan ESPN. "Dat denk ik, zeker weten doe je het nooit."

Maduro ziet de negentienjarige Ajacied als een van de leiders van Jong Oranje. "Het is bizar hoeveel wedstrijden hij heeft gespeeld voor zijn leeftijd. Iedereen denkt dat hij een volwassen speler is", aldus de clubloze oefenmeester. "Eigenlijk is dat ook zo. Hij moet ontwikkelen om een leider te zijn, zeker in dit team. Ook wat mondiger worden. Leiding geven aan je verdediging. Dat is de volgende stap."