Jorrel Hato neemt PSV'er niets kwalijk: "Die goal zijn schuld? Nee"

Jorrel Hato is momenteel met Jong Oranje actief op het EK in Slowakije. Tijdens de openingswedstrijd tegen Finland vormde hij het centrale duo met PSV'er Ryan Flamingo.

"We hebben een goede onderling connectie. Wat onze verbeterpunten zijn? Ik denk dat we allebei nog iets actiever kunnen zijn in leiding nemen in het team. In de coaching, bijvoorbeeld", vertelt Hato, geciteerd door Voetbal International. Hij neemt de PSV'er dan ook niets kwalijk na zijn rol bij de 2-0 van Finland. "Ik vond het wel logisch wat hij deed."

"De aanvaller dribbelde op mij af en ik had een man in mijn rug. Hij maakte toen een keuze op gevoel. Ryan was misschien net te laat, maar was die goal zijn schuld? Nee", vervolgt hij. Jong Oranje speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk. "Het was niet zó slecht, maar met de kwaliteiten die we hebben en gezien de eerdere wedstrijden die we hebben gespeeld vind ik dat het beter kan en moet."